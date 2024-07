Presidente da Fifa se esbalda em casamento bilionário na Índia

O Presidente da Fifa, Gianni Infantino, é um dos convidados ilustres no casamento bilionário de Anant Ambani, filho do magnata indiano Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia. A festança, que custa o equivalente a R$ 3,2 bilhões, começou na sexta-feira (12/7) e deve durar quatro dias.

Infantino está na festa acompanhado da esposa e das filhas. Ele, inclusive, apareceu brincando e se divertindo bastante na celebração. Dessa forma, imagens do presidente da Fifa dançando, às gargalhadas, viralizaram na internet. Além disso, o figurino também chamou atenção: uma túnica preta, de mangas longas, com detalhes em dourado nos pulsos.

Casamento de R$ 3,2 bilhões repleto de celebridades

Além de Infantino, o casamento atraiu muitos outros famosos de renome internacional. Entre eles, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, o ator e cantor Nick Jonas, as irmãs Kim e Khloé Kardashian, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o lutador e ator americano John Cena. A lista de convidados é gigantesca e repleta de bilionários, políticos, autoridades e astros do cinema e da música. Aliás, Rihanna fez um show especialmente para os convidados do casamento.

A cerimônia de união entre Anant Ambani, de 29 anos, filho caçula do presidente da Reliance Industries, e Radhika Merchant, filha de um magnata da indústria farmacêutica, é considerada o “casamento do século” pela mídia internacional.

O evento começou na sexta-feira com cerimônia religiosa e procissão com presença dos noivos pelas ruas de Mumbai. Na sequência, rolou a festa para os convidados, com menu que mistura alta gastronomia com comida indiana popular.

Nas redes sociais, Gianni Infantino postou mensagem parabenizando Anant Ambani e Rhadika Merchant pela união. Ele disse que é um privilégio estar na cerimônia e desejou tudo de bom para o casal e para os “amigos” Nita e Mukesh Ambani (pais do noivo).

Celebração afeta a vida da população

O evento tem causado muito engarrafamento. A festa ocorre perto de uma área movimentada. Assim, moradores vêm reclamando bastante desde o início dos preparativos para a celebração.

Além disso, populares questionam os excessos da família Ambani. Afinal, milhões de pessoas lutam abaixo da linha da pobreza no país, enquanto os Ambani gastam bilhões com luxos e futilidades.

