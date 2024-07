Grêmio lava a alma! Vence Operário e avança na Copa do Brasil

Soteldo com a bola. Venezuelano foi o melhor do Grêmio no triunfo sobre o Operário. - (crédito: Foto: Reprodução de TV)

Em crise e no Z4 do Brasileirão, o Grêmio deu uma alegria ao seu torcedor neste domingo (14/7). Afinal, venceu o Operário de Ponta Grossa-PR, por 3 a 1, no Centenário, em Caxias do Sul. Dessa forma, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, já que na ida ocorreu empate em 0 a 0. Os gols dos gremistas foram de Pavón, Everton Galdino e Gustavo Nunes. Ronaldo descontou para o Fantasma. O jogo marcou a volta de Soteldo, que atrasou a sua volta da Copa América e levou multa, mas não foi retirado dos relacionados. E o venezuelano mostrou serviço, fazendo ótima partida e participando de dois gols. Mas Pavón também foi bem, uma de suas melhores atuações pelo clube.

Com a vitória, o Grêmio, além de avançar às oitavas de final da Copa do BR, abocanha mais um prêmio de R$ 3,5 milhões. Agora espera o sorteio para saber qual o seu rival (veja mais abaixo os 16 classificados). Este sorteio não é dirigudo. Assim, o Grêmio pode pegar qualquer rival.

Soteldo on fire

O Grêmio demorou para e entrar no jogo. Dessa forma, quase levou um gol num cochilo de Kannemann e de toda a defesa. Mas tinha em Soteldo um jogador capaz de fazer a diferença no ataque. Foi o baixinho que fez ótima jogada pela direita cruzando para Geromel cabecear em cima da zaga. Mas, na sobra, o paranaense Joseph derrubou Kannemann. Pênalti que Pavón cobrou e fez 1 a 0 para os gremistas.

Mas o Grêmio seguia falhando na defesa. E um cruzamento de Felipe Augusto pela direita foi na cabeça de Ronaldo. O atacante subiu com o baixinho Fábio na marcação e deixou tudo igual, aos 30. Só que Soteldo estava “on fire”. O venezuelano que não voltou na data prevista na volta da Copa América e levou multa, fez um carnaval cortando da direita para o meio. Viu Everton Galdino bem colocado na área. Enfim, o atacante não falhou e recolocou o Grêmio na frente.

Grêmio amplia com Gustavinho

Com Edenílson sentindo uma lesão. Renato o tirou e colocou mais um homem de frente: Gustavo Nunes. E deu certo, Atuando pela esquerda, Gustavinho aumentou o poder de fogo da equipe e, aos oito minutos, após receber de Villasanti, invadiu a área pela esquerda, cortou o marcador e fez um golaço. Com 3 a 1 e a vitória encaminhada, os gremistas administraram o resultado. Enfim, uma boa notícia no meoio da crise.

Os 16 da oitavas da Copa do Brasil

Com a classificação do Grêmio já estão definidos os 16 classificados para as oitavas da Copa do Brasil. Os demais 15 são: Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Bragantino, CRB, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Juventude. Palmeiras, São Paulo e Vasco.

GRÊMIO 3X1 OPERÁRIO-PR

Copa do Brasil de 2024 – Jogo da volta da terceira fase

Data: 14/7/2024

Local: Centenário, Caxias do Sul (RS)

Público pagante: 5.505

Renda: R$ 264.017,00

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carvallo, 29’/2ºT), Edenilson (Gustavinho, Intervalo) e Soteldo (Dodi, 29’/2ºT); Everton Galdino (Du Queiroz, 44’/2ºT) e Pavón (Nathan, 29’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

OPERÁRIO-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Vinícius Diniz, Intervalo) e Pedro Lucas (Marco Antônio, 14’/2ºT); Rodrigo Rodrigues (Maxwell, 14’/2ºT), Felipe Augusto (Marcelo Cirino, Intervalo) e Ronaldo (Guilherme Pira, 32’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

Gols: Pavón, de pênalti, 22’/1ºT (1-0); Ronaldo, 30’/1ºT (1-1); Galdino, 32’/2ºT (2-1); Gustavinho, 8’/2ºT)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiago Americano Labbes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Pepê, Geromel, Dodi (GRE) Jacy, Rodrigo Rodrigues (OPE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.