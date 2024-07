Renato após classificação do Grêmio na Copa do BR: ‘Dará confiança aos jogadores’

Renato Gaúcho estava aliviado com a vitória por 3 a 1 do Grêmio sobre o Operário, neste domingo (14/7) que garantiu a passagem do time às oitavas de final da Copa do Brasil. Para o treinador, o resultado motivará o Tricolor gaúcho para voltar às vitórias no Brasileiro, competição na qual o time está na zona de rebaixamento.

“Este resultado vai dar confiança aos jogadores. Tivemos calma. Estávamos bem, saímos na frente, levamos o empate, mas logo conseguimos voltar a ficar em vantagem. Jogamos bem e poderíamos jogar melhor se o campo favorecesse”, disse para completar:

“Temos de agradecer a ajuda que o Caxias nos dá emprestando o estádio. Mas o campo é ruim, até porque o Caxias treina e joga aqui e ainda recebe nossos jogos. Isso dificulta”.

Renato exalta a torcida

Renato também agradeceu o comportamento do torcedor gremista, que aplaudiu o time desde o início e deu muito apoio durante a partida.

“Nosso torcedor veio num domingo de manhã, muitos pegando estrada (Caxias do Sul fica a 130km de Porto Alegre) com chuva e frio e apoiaram muito. Esta vitória é para a nossa torcida. Somente com o apoio dela é que sairemos dessa situação. Vencemos o Estadual, estamos vivos na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas pecisamos melhorar no Brasileiro. Contudo, tenho a certeza de que a confiança voltará e retonaremos às vitórias”, disse Renato.

Próxima partida do Grêmio

O próximo jogo do Grêmio será nesta quarta-feira (17/7), no MorumBIS, diante do São Paulo, pelo Brasileirão. Renato já sabe que não terá três jogadores. O apoiador Cristaldo está machucado. Já o zagueiro Geromel, que foi bem contra o Operário, não atua dois jogos seguidos. Enfim, o zagueiro Kannemann, expulso contra o Cruzeiro, cumpre suspensão. Assim, é provável que a zaga seja formada por dois que chegaram recentemente: Jemerson e Rodrigo Caio. Já os jogadores anunciados neste domingo, Monsalve e Aravena, não devem estrear.

