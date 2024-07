Volante Souza é o novo reforço do Vasco

O Vasco confirmou de maneira oficial, neste domingo, a contratação do volante Souza. O jogador, formado no clube, retorna com contrato válido até dezembro de 2025. O Gigante da Colina compartilhou nas redes sociais que o retorno foi impulsionado pelo profundo sentimento de amor e saudade. Dessa forma, no vídeo de anúncio, Souza recebeu uma carta de seu filho Nicolas, que expressou seu apoio ao retorno do pai ao clube onde tudo começou.

Nicolas, um dos quatro filhos do jogador de 35 anos, inegavelmente emocionou-se ao recordar as histórias do pai sobre o Vasco, destacando como o clube foi fundamental para a família. Após rescindir seu contrato com o Basaksehir, da Turquia, Souza decidiu, por fim, voltar ao Vasco após 14 anos.

Volante afirma que terá maior desafio da carreira

Em declaração ao site oficial do Vasco, Souza enfatizou que vê essa oportunidade como o maior desafio de sua carreira: “Eu creio que é a oportunidade da minha vida. Sinceramente, joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, desafio… Acho que é o maior desafio da minha carreira e estou me preparando muito para suprir as expectativas não somente do torcedor dentro de campo, mas também fora de campo, na importância no dia a dia com os atletas, com os meninos que estão começando. Estou muito feliz e espero poder dar o meu melhor e alegrar o torcedor vascaíno”.

Revelado pelo clube em 2008 e vendido ao Porto em 2010, Souza acumulou passagens por diversos clubes antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Souza junta-se a Philippe Coutinho como o segundo reforço anunciado pelo Vasco nesta janela de transferências. Coutinho, aliás, solicitou ao presidente Pedrinho a contratação de Souza e Alex Teixeira, seus amigos dos tempos de São Januário.

