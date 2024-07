Emoção toma conta do Couto Pereira com o acesso do Paraná Clube

Em clima de imensa emoção, a torcida do Paraná Clube brilhou novamente na Divisão de Acesso. Quase 30 mil torcedores enfrentaram o frio de 12 graus e a chuva constante para apoiar o time no Couto Pereira. Em campo, o Paraná venceu o Patriotas por 3 a 0 neste domingo (14), garantindo seu retorno à elite em 2025.

A emoção tomou conta das arquibancadas no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Lucão cabeceou a bola levantada por Cristiano, abrindo o placar para o Tricolor. No segundo tempo, a torcida teve mais dois motivos para comemorar com os gols do atacante Liliu, que marcou com um chute de fora da área e, depois, com uma cabeçada no canto direito.

Momentos de emoção incluem cumprimento de promessa

Com o acesso assegurado, os jogadores não conseguiram, afinal, conter a emoção. Entre lágrimas e abraços, alguns cumpriram promessas, como o zagueiro Victor Caetano, que atravessou o gramado de joelhos. O atacante Liliu, autor de dois gols, fez o mesmo, deixando os torcedores ainda mais entusiasmados.

Além do acesso, o Paraná Clube disputará o título da Divisão de Acesso contra o Rio Branco a partir do próximo sábado. Com a melhor campanha, o Leão da Estradinha terá o direito de jogar a partida de volta em casa. Por isso, o jogo de ida será com mando do Tricolor. A Federação Paranaense, por fim, definirá os horários e locais dos confrontos.

