Nos acréscimos, Vila Nova derrota Avaí e assume a liderança da Série B

Em jogo com emoção até o fim, o Vila Nova derrotou por 2 a 1 o Avaí, de virada, neste domingo (14), e assumiu a liderança da Série B do Brasileiro. O veterano Vagner Love abriu o placar para os catarinenses na primeira etapa, mas Elias deixou tudo igual no segundo tempo. Nos acréscimos, Henrique Almeida fez um bonito voleio para assegurar o triunfo dos anfitirões no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Com o resultado, o Tigre alcança 27 pontos e dorme na ponta da Segundona. Isso porque os goianos precisarão torcer por um tropeço do Santos, que recebe o Ituano nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, e pode chegar a 28 pontos em caso de vitória. O Avaí, por outro lado, ocupa a quinta posição, com 23 pontos, fora do pelotão de acesso à elite nacional.

Na próxima rodada, mais uma vez no OBA, o Vila Nova terá pela frente justamente o Peixe. O duelo pela liderança da Segundona será na quinta-feira (18), às 20h. No dia seguinte, o Avaí recebe o Ceará, na Ressacada, às 19h.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Sexta (12/7)

Ponte Preta 4×2 Mirassol

Botafogo-SP 0x1 Amazonas

Paysandu 2×1 Ceará

Sábado (13)

Novorizontino 1×1 Guarani

Sport 1×1 América-MG

CRB 2×1 Coritiba

Domingo (14)

Vila Nova-GO 2×1 Avaí

Chapecoense x Brusque – 18h30

Segunda (15)

Santos x Ituano – 20h

Quarta (17)

Operário-PR × Goiás – 21h

