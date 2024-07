Santos x Ituano: onde assistir, escalações, arbitragem

Santos voltará à liderança se vencer, em casa, o Ituano (que está no Z4) - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Santos recebe o Ituano nesta segunda-feira (15/7), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo vale pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. O Peixe tem 25 pontos, em terceiro lugar. Mas tem um jogo a menos em relação aos líderes Vila Nova (27 pontos) e América-MG (26). Assim, com um triunfo, o time santista volta à ponta. O Ituano, por sua vez , está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 11 pontos. Caso vença, ganha uma posição na tabela.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partir das 20h (de Brasília)

Como está o Santos

O Santos não terá o lateral Rodrigo Ferreira, suspenso, e Giuliano, machucado. Em compensação, o zagueiro Joaquim (pretendido por vários clubes) se recuperou de lesão, assim como o atacante Guilherme. Além disso, o apoiador João Schmidt volta após cumprir suspensão. Como ainda não estão 100% fisicamente, Joaquim e Guilherme devem começar no banco. Mas Schmidt é certo no meio de campo. Serginho provavelmente será o substituto de Giuliano.

Como está o Ituano

O técnico Alberto Valentim tem muitos problemas para escalar a equipe. Durante a semana passsada, dois zagueiros deixaram o clube: Marcel (foi para o futebol chinês) e Vitão (emprestado ao Cuiabá). Além disso, José Aldo, Salatiel e Léo Oliveira estão suspensos. Para completar, seis estão machucados. Mas, em compensação, Neto Berola retorna após se recupera da lesão que o tirou dos gramados há nove meses e, além disso, dois contratados estão aptos para o jogo: o lateral-direito Marcinho e o volante Xavier (ex-Azuriz).

SANTOS X ITUANO

15ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e horário: 15/7/2024, 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Fabio Carille.

ITUANO: Jefferson Paulino; Lucas Dias (Marcinho), Claudinho, Marcel e Kauan Leal; Rodrigo, Miquéias e Bruno Xavier; Vinícius Paiva, Bruno Alves e Zé Eduardo. Técnico: Alberto Valentim

Árbitro: Lucas Torezin (PR)

Auxiliares: Vitor Hugo Imazu e Wagner Bonfim (ambos do PR)

VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ)

