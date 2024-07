Imprensa europeia exalta o tetra espanhol na Eurocopa

Alguns dos principais veículos de mídia – esportivos ou não – da Europa destacaram a conquista do tetracampeonato da Eurocopa por parte da Espanha. O título veio neste domingo (14), após vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, no Estádio Olímpico de Berlim. Assim que a partida acabou, as manchetes passaram a dominar os portais. Na Espanha, o Marca estampou “Somos os Reis da Europa”, uma alusão ao fato de que, com o título, os espanhóis se isolaram como os maiores vencedores da competição, ultrapassando a Alemanha. As outras conquistas aconteceram em 1968, 2008 e 2012.

O site catalão Mundo Deportivo foi outro a elogiar os jogadores e exaltar a conquista. Vale ressaltar que uma das estrelas da equipe, Lamine Yamal, atua no Barcelona, clube da região. Em sua principal chamada, o site diz que a seleção se coroou.

Outra publicação de grande repercussão na Europa, a Gazzetta dello Sport, da Itália, acrescentou à sua manchete principal o fato de que a “maldição” da Inglaterra continua. Após duas finais consecutivas de Eurocopa, os inventores do futebol seguem tendo a Copa do Mundo de 1966, disputada em casa, como seu único título.

Por fim, em um tom evidentemente de lamento, o inglês “The Guardian”, um dos principais sites de notícias do mundo, foi mais sucinto.

