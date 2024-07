Manchester United anuncia atacante holandês como primeiro reforço da temporada

O Manchester United anunciou, neste domingo (14), o seu primeiro reforço para a temporada 2024/25. Trata-se do atacante Joshua Zirkzee, uma das revelações da Holanda durante a Eurocopa. O jogador estava no Bologna, da Itália.

Para efetuar a contratação, o clube inglês precisou desembolsar 40 milhões de euros (R$ 236 milhões, na cotação atual). O contrato com o atleta de 23 anos tem validade até 2029, com a opção de prorrogar por mais um ano.

“Depois de conversar com o técnico e os líderes do clube, sei o quão emocionante o futuro será aqui e mal posso esperar para desempenhar minha parte no sucesso do Manchester United”, declarou o atleta, por meio de comunicado dos Red Devils.

“Sou um jogador que sempre dedicou tudo para vencer; estou pronto para esse desafio de subir outro patamar na minha carreira e conquistar mais troféus. Privilégio ingressar num clube tão icónico. Tenho de fazer uma pequena pausa depois de estar na selecção nacional, mas voltarei pronto para causar impacto imediatamente”, complementou.

United tinha concorrência pela contratação de Zirkzee

Zirkzee esteve na mira de vários clubes nesta janela, incluindo o Milan, atual vice-campeão italiano. No United, o atacante disputará posição com Rasmus Hojlund.

Ainda no comunicado do clube, o diretor esportivo Dan Ashworth detalhou a visão no Old Trafford sobre a contratação.

“Satisfeitos por termos conseguido contratar um jogador do calibre de Joshua tão cedo na janela de transferências. Joshua é um talento excepcional que está pronto para causar impacto no Manchester United. Sua habilidade e desejo de se tornar um jogador de classe mundial significa que ele será uma grande adição ao time que estamos construindo para a emocionante temporada que temos pela frente e além”, destacou.

Um dos destaques do Bologna na última temporada com 12 gols e seis assistências em 37 partidas, Zirkzee contribuiu para o time se classificar para a primeira Champions da história do clube. O holandês também acumula passagens por Bayern de Munique (ALE), Parma (ITA) e Anderlecht (BEL) ao longo da carreira,

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.