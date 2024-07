Final da Copa América atrasa uma hora devido à confusão ao redor do estádio

A partida entre Colômbia e Argentina pela final da Copa América foi adiada em uma hora por conta de uma confusão nos arredores do estádio Hard Rock, em Miami.

A partida estava programada para começar às 20h, horário local (21h no Brasil). Uma hora antes do início previsto do jogo, problemas apareceram nas entradas do estádio.

Segundo a imprensa internacional, torcedores tentavam entrar no local à força, pois não tinham tickets para assistirem o jogo. Os seguranças do estádio, então, tiveram que contê-los.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram cenas de violência entre os torcedores e os policiais.

A final da Copa América que estava prevista para começar às 21:00, terá 30 minutos de atraso por conta de confusão entre os torcedores nos arredores do estádio. ???????????????????? pic.twitter.com/rqm2GNKwT4 July 14, 2024

Muito tumulto e confusão na entrada dos torcedores no palco da grande final da Copa América. O jogo foi adiado em 30 minutos.pic.twitter.com/CuVohqRUGF — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) July 15, 2024

No meio da confusão estavam também torcedores que tinham seu ingresso e tentavam ingressar na partida.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), responsável pela organização da competição, publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) que "somente aqueles que tenham tickets adquiridos podem entrar, uma vez que voltem a ser habilitados os acessos".

A organização disse que a partida seria iniciada às 21h30, horário de Brasília. No entanto, os jogadores entraram no gramado somente às 22h15.