Coutinho realiza primeira atividade com seus companheiros no Vasco

O craque Coutinho realizou neste domingo no CT do Almirante (14) o seu primeiro treinamento com o elenco do Vasco. O meia treinou com bola e também recebeu o trote de boas-vindas dos novos companheiros.

No vídeo divulgado pelo Cruz-Maltino, é possível ver o jogador começando o treino na academia. O volante Souza, anunciado junto ao camisa 11, também participou das atividades.

Coutinho, portanto, participou de uma atividade tática realizada pelo técnico Rafael Paiva, mostrando boa condução de posse e tentando dar passes para os atacantes do Vasco. Todavia, não existe data para sua estreia pelo time carioca, embora a expectativa dos torcedores seja enorme.

Vasco ainda sem Coutinho atuará fora de casa contra o Atlético GO

Desse modo, em grande momento no Brasileirão, o Vasco enfrenta o Atlético GO na próxima quarta-feira (17). O time ocupa a 11ª colocação e, para seguir bem, jogará fora de casa, no estádio Antonio Accioly. O adversário, aliás, está na zona de rebaixamento e soma 11 pontos em 16 partidas.

