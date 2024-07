Evaristo de Macedo passa por cirurgia com sucesso e receberá alta

O ex-jogador e treinador Evaristo de Macedo passou por uma cirurgia neste domingo (14) no fêmur e no quadril, que foi um sucesso. A operação ocorreu no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ídolo do Flamengo, Bahia e um dos primeiros brasileiros a fazer sucesso atuando no Real Madrid, Evaristo também defendeu o Barcelona. Ele precisou passar pela cirurgia após sofrer um tombo em sua casa na última sexta-feira (12).

“Ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abraços”, diz uma mensagem no perfil do próprio Evaristo.

Evaristo, aliás, está sendo observado por Marco Aurélio Sousa, que trabalha com o ex-médico do Flamengo e da Seleção Brasileira, José Luiz Runco, e pelo neto e cardiologista Luiz Augusto Macedo. A previsão de alta é para quarta-feira.

Carreira de Evaristo de Macedo

A trajetória de Evaristo de Macedo, carioca revelado pelo Madureira, teve muito impacto no Estado. Não à toa, em abril deste ano, o ex-jogador recebeu homenagens na SUDERJ pelos serviços prestados ao futebol do Rio de Janeiro. E é de lá o clube que toca seu coração: Flamengo.

Evaristo chegou ao Flamengo com 19 anos, após sondagens de Vasco e Fluminense à época. Rubro-Negro de coração, o atacante não teve dúvida ao escolher o vermelho e preto para fazer história. E fez. Assumiu o protagonismo do primeiro tricampeonato carioca do clube (1953, 54 e 55) e ainda voltou à Gávea para se aposentar. Foram 103 gols em 182 jogos com o Manto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.