Zé Rafael e Murilo dão início à transição em reapresentação do Palmeiras

“As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, não imaginei que ia ser assim. Tento não ligar muito para rede social, ficar em paz com a minha família, com calma. Foi tudo muito rápido, titularidade… Tento fazer o meu trabalho no dia a dia, ficar calmo para na hora do jogo eu estar tranquilo para poder jogar o meu futebol”, destacou Vitor.

Por fim, o defensor sinalizou que a boa relação com jogadores mais experientes do grupo contribuem para que a adaptação seja a melhor possível.

“Desde que cheguei aqui uma coisa que faz muita diferença é o acolhimento do time todo, do elenco. Isso ajuda muito a chegarmos no treino e conseguir desempenhar o nosso futebol no jogo. A comunicação com eles também nos ensina bastante aqui”, complementou o defensor.