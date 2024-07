O que São Paulo precisa nesta janela de transferências? veja as lacunas

O São Paulo faz uma campanha no Brasileirão próxima dos líderes. Atualmente, ocupa a sexta colocação, com 27 pontos em 16 rodadas. No entanto, o time comandado por Luís Zubeldía precisa de reforços e deve aproveitar a janela de transferências que abriu no último dia 10.

Contudo, o Tricolor do Morumbis necessita de um goleiro reserva para Rafael. Pois, quando titular precisou sair para a Seleção Brasileira, na Copa América, Jandrei, seu reserva imediato, passou por dificuldades e foi bastante criticado pelos torcedores.

A lateral-esquerda também apresenta problemas. Welington tem contrato até o final do ano e deve sair do clube nos próximos dias em uma negociação para o futebol da Inglaterra, o que criará mais uma lacuna a ser preenchida. O jogador da base, Patrick, ainda não está pronto para assumir a titularidade. Para o meio de campo, a diretoria deve confirmar contratação de Thiago Mendes. O jogador, aliás, tenta convencer seu clube do Catar a rescisão de contrato para fechar seu retorno.

Opção para o ataque e provável saída de Diego Costa na defesa do São Paulo

O ataque, embora não seja uma preocupação imediata, também deve ser considerado. André Silva, que chegou para ser reserva de Carelli, na teoria, não é um camisa 9; é um jogador que atua mais pelos lados do campo. Todavia, o clube também pode acabar perdendo o zagueiro Diego Costa. Ele negocia com Krasnodar, da Rússia. Assim, a proposta do clube russo deve ser de 7,5 milhões de euros (quase R$ 43 milhões, na cotação atual).

Todavia, o clube ainda observa seu técnico recebendo sondagens da seleção do Equador, mas oficialmente não chegaram propostas por Zubeldía.

