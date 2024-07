Thomas Müller comunica despedida da seleção da Alemanha

O icônico atacante Thomas Müller comunicou sua aposentadoria da seleção da Alemanha, nesta segunda-feira (15). Mesmo com a despedida, ele seguirá como jogador do Bayern de Munique. Em vídeo nas suas redes sociais, ele publicou um vídeo de despedida e frisou os momentos especiais pela tetracampeã mundial.

“Quando fiz meu primeiro jogo pela Alemanha, há mais de 14 anos, não poderia ter sonhado com tudo isso. Pude participar de quatro Copas do Mundo e quatro Euros, levantar um Mundial e sentir seu carinho. Sempre tive muito orgulho de jogar pelo meu país. Gostaria de agradecer a todos os torcedores e integrantes da seleção por seu apoio nos últimos anos”, detalhou Müller.

“Levem o entusiasmo e a alegria da Euro desse ano com vocês no caminho para a Copa do Mundo de 2026. É o que farei agora enquanto torcedor, não mais enquanto um jogador dentro de campo”, acrescentou.

O atacante vestiu a camisa da seleção da Alemanha em 131 oportunidades, sendo 104 como titular. Assim, tornou-se o terceiro jogador que mais vezes atuou pela seleção germânica na história. Acima dele ficam apenas Lothar Matthäus, com 150 jogos, e Miroslav Klose, que disputou 137 partidas.

Sua estreia ocorreu em março de 2010, durante em um amistoso com a Argentina. Ele começou como titular e deu lugar a Toni Kross aos 12 minutos da segunda etapa. O meio-campista também se aposentou depois da disputa da Eurocopa em seu país natal e estendeu o fim para a carreira.

Histórico de Thomas Müller na Alemanha

Em sua trajetória de 14 anos pela seleção da Alemanha, Müller anotou 45 gols e deu 41 assistências. Ele esteve no elenco que venceu a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Aliás, em sua estreia em um Mundial, a edição de 2010, ele já foi destaque. Afinal, foi o artilheiro do torneio com cinco gols em seis jogos, bem como três assistências.

Uma publicação compartilhada por Thomas Mu?ller (@esmuellert)

O ídolo se despede da tetracampeã mundial sendo o sexto maior artilheiro a história, ao lado de Karl-Heinz Rummenigge. A frente deles estão Klose (71 gols), Gerd Müller, com 68 gols, Lukas Podolski, com 49 gols, Jürgen Klinsmann e Rudi Völler, ambos com 47 gols.

A despedida de Müller da seleção da Alemanha ficou longe da sua expectativa. Afinal, sua última partida foi na eliminação do time na Eurocopa, na derrota por 2 a 1 para a Espanha, na prorrogação, em embate pelas quartas de final. Ele começou no banco de reservas e entrou no lugar do zagueiro Jonathan Tah, aos 34 minutos do segundo tempo. O atacante participou de outro jogo no torneio, a estreia da tetracampeã e também do torneio, na goleada por 5 a 1 sobre a Escócia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook