Botafogo pode vender naming rights do Espaço Lonier

Elenco do Botafogo realiza suas atividades no Espaço Lonier - (crédito: Vitor_Silva)

O Botafogo planeja vender os naming rights do Espaço Lonier. Aliás, é uma das prioridades do clube neste momento. A informação é do “Canal do Medeiros”. Esta é uma das razões pelas quais o Alvinegro não se empenhou em mudar o nome do lugar.

O Glorioso utiliza o local desde quanto tornou-se uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em 2022, como o seu centro de treinamento, com direito a uma academia do Núcleo de Saúde e Performance, recém inaugurada.

O Botafogo pretende realizar outras melhorias no Lonier para torná-lo referência no país. Antes, no entanto, os jogadores trabalhavam em um campo anexo do Estádio Nilton Santos.

Os irmão Moreira Salles adquiriram o terreno e repassaram para o Botafogo em condições vantajosas para o clube.

Assim, a SAF assumiu o compromisso de pagar R$ 60 mil mensais aos Moreira Salles, além da dívida do clube social (R$ 7 milhões).

Com a receita dos naming rights, o Botafogo pode investir em até seis campos no Lonier e lograr êxito em uma de suas grandes aspirações da era SAF: comportar o time profissional e as categorias de base no mesmo espaço.

