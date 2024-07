Cenário de guerra: fotos da destruição em estádio da final da Copa América viralizam

O cenário de guerra retrata bem o clima de terror vivido no Hard Rock Stadium, em Miami, durante a final da Copa América 2024. Horas após a vitória da Argentina, bicampeã do torneio continental, fotos da destruição causada pela confusão tomaram as redes sociais e ganharam destaque nas principais mídias. Um dos setores vips do estádio, por exemplo, teve seu acesso completamente danificado.

As imagens começaram a circular nas redes sociais logo após o jogo entre Argentina e Canadá, quando o estádio esvaziou. Através dos registros é possível notar vidros estilhaçados, camisas rasgadas, bandeiras e objetivos pessoais no chão. Além disso, uma das escadas rolantes que dá acesso à arquibancada também acabou destruída.

CONFUSÃO NA FINAL DA COPA AMÉRICA

A confusão que atrasou o jogo em 1h22 teve início nos acessos ao Hard Rock Stadium. Isso porque a segurança local teve informações que torcedores queriam acessar o estádio com ingressos falsos ou sem bilhetes e, inclusive, havia tentativa de invasão. A situação, no entanto, tomou grandes proporções devido à desorganização na entrada.

Torcedores com ingressos tiveram problemas e ficaram acuados no meio da confusão. Além disso, há registro de espancamentos, pisoteio, invasão pelo sistema de ventilação e de muito desespero entre os envolvidos.

