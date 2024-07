Atacante do Cruzeiro bate carro dentro do condomínio, e PM intervém

Gabriel Verón, atacante do Cruzeiro, se envolveu em mais uma polêmica fora dos gramados. Desta vez, seus vizinhos chamaram a Polícia Militar depois de o jogador se envolver em um acidente dentro do próprio condomínio. O espaço fica localizado na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O atleta colidiu seu carro em placa de sinalização e também na calçada. Além disso, estacionou o veículo de maneira irregular sob o passeio de sua casa.

O vizinho de Gabriel Verón, que foi testemunha do episódio, chegou a acompanhar o atacante do Cruzeiro. No entanto, o jogador não atendeu quando o morador tentou chamá-lo. De acordo com este condômino, o comportamento do atleta é longe do ideal, pois constantemente dirige em alta velocidade, além de forma irresponsável.

Detalhes do acidente em que atacante do Cruzeiro é suspeito

No momento em que a PM chegou ao local, Verón optou por se esconder por aproximadamente uma hora. As denúncias indicam que o atacante da Raposa estava embriagado. Em um primeiro momento, um amigo do jogador se identificou como o condutor quando o incidente ocorreu. Contudo, o vizinho que estava presente no momento do acidente afirmou que não era verdade.

Posteriormente, a Polícia Militar fez algumas perguntas ao amigo de Verón. Mas este fugiu para a casa do atleta do Cruzeiro e bateu a porta de maneira grosseira. Depois de 30 minutos, um outro homem saiu da casa de Gabriel e se identificou como o motorista, na oportunidade. Também passou por interrogatório pelas autoridades, mas também não passou confiança.

Este último depoente apresentou nervosismo nas respostas e retornou ao imóvel. Com isso, os policiais solicitaram que alguém com carteira de motorista retirasse o veículo que estava estacionado de forma equivocada. A PM esperou por 20 minutos e, como não houve aparição de ninguém, o reboque retirou o carro.

A partir desse momento, um outro amigo de Verón tentou recuperar o veículo. Entretanto, não era mais possível. A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano ficará responsável por investigar o episódio. Em nenhum momento, o atacante do Cruzeiro se posicionou sobre o caso.

