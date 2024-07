Filho de Dunga agradece caminhoneiro por ajuda aos pais após acidente

O preparador físico Bruno Verri, filho de Dunga e Evanir Miller da Silva Verri, agradeceu o caminhoneiro que ajudou os pais após o acidente do último sábado (13). O casal capotou o carro na BR-116 em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba, mas teve apenas ferimentos leves e se recuperam em casa.

Bruno se manifestou através de um comunicado nesta segunda-feira, dia 15. O filho de Dunga agradeceu todo carinho que a família tem recebido nos últimos dias, mas fez uma referência especial ao caminhoneiro que colaborou com os primeiros socorros dos pais.

“A todos que se preocuparam e deram apoio à família; ao motorista de uma carreta que imediatamente colaborou com os primeiros atendimentos, no momento do acidente; e ao Hospital Angelina Caron, que nos ofereceu uma ótima estrutura e onde fomos muito bem atendidos pela equipe”, escreveu.

DUNGA SE ENVOLVE EM ACIDENTE

A PRF trabalha com a suspeita de acidente por falta de controle na direção em região com muitas curvas. Isso porque a polícia confirma que o ex-técnico da Seleção conduzia o veículo e que chovia no momento do capotamento. Além disso, o local era conhecido pelo alto risco de incidentes.

Dunga e Evanir tinham deixado São Paulo rumo a Curitiba quando capotaram na BR-116, por volta das 12h30. Cabe pontuar que a Polícia realizou teste de bafômetro nas vítimas durante o atendimento da ocorrência, mas o resultado deu negativo.

Com ferimentos leves, o casal precisou ser encaminhado ao hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Dunga e Evanir realizaram exames e receberam alta no domingo (14).

