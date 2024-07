Betinho Marques: É hora do atleticano proteger a casa e defender o seu Castelo de Grayskull

Estamos perto do primeiro aniversário do novo estádio do Galo, a Arena MRV. Até aqui foram 27 jogos na nova casa com 66,6% de aproveitamento. Um número bom e que já foi ótimo antes do mês de junho de 2024, quando beirou os 75%.

Porém, a abordagem aqui é outra. Pouca gente acompanhou como nós os trâmites difíceis de licenciamento da nova casa atleticana. Cobrimos e cobramos de todos os envolvidos a melhor condição, a melhor chegada, visão e acústica, mas não podemos ser levianos com essa conquista.

Baluartes da história

O Atlético construiu um espaço seu, sem recorrência ao poder público e tinha mesmo que ser assim. Tudo foi no suor da sua luta, com a história de quem lá atrás batalhou pelo espaço no espaço onde foi edificado o antigo Antônio Carlos. Por muito pouco, essa área que hoje abriga o Diamond Mall teria sido perdida pela burocracia, não fosse o esforço de atleticanos ilustres como o jornalista Moreno Netto que ajudaram a recuperar o terreno. Ao citá-lo, homenageio vários outros baluartes alvinegros na grandiosa conquista da casa própria.

O estádio do Galo foi construído numa pandemia de Covid-19, com inúmeras variáveis de alta de preços e adversidades homéricas. Sim, nós aqui mesmo, levantamos e temos inúmeros registros sobre a deficiência da acústica que, de fato, tem problemas a serem resolvidos e estão em processo de “solucionáticas”, parafraseando Dadá Maravilha.Todavia, o atleticano tem que brigar internamente mesmo, quebrar o “pau” entre os seus para melhorar, mas tem que defender sua casa como o seu de Castelo de Grayskull.

A massa amassa

Antes que alguém pense em zombar do Atlético pela “lã de rocha” ou qualquer outra perfumaria, terão que ter pelo menos uma lona de circo sua, construída com seus remendos de luta digna. Antes de pensarem de falar da torcida do Galo precisarão lembrar que era o Atlético que fazia o povo se unir, encher e pendurar-se no primeiro estádio com iluminação em Minas Gerais, o Estadinho da Colina. Para combater a força desse povo tinham que juntar os azuis e os verdes na mesma torcida, mas não davam conta.

Há mais: o Antônio Carlos não coube a Massa, fizeram o Independência com o pretexto da Copa de 1950, a Massa era problema pois não cabia. Mas também não coube novamente. Tiveram que construir o Mineirão… Portanto, o atleticano tem que ter orgulho de estar ajeitando a casa mesmo que com ela funcionando, sabe porquê?

Porque ninguém deu nada ao Atlético, o Galo é a força orgânica do seu povo. Foi a Massa que encheu um Mineirão e um Independência juntos para uma mesma partida, lembram? A casa nova tem problemas, assim como a nossa também sempre precisa de uma “ajeitada”, e vamos cuidar e cobrar até morrer, mas ninguém vai tripudiar ali.

Antes de zombar do terreiro do Galo ou permitir que caçoem, arrumem uma lona de circo sem dinheiro público. A Arena MRV é da Massa, lá quem manda é o Galo e quem grita e como grita será o atleticano quem vai definir.

Castelo de Grayskull do Atleticano

A casa do Galo é o seu Castelo de Grayskull, nós podemos criticar e cobrar. Ali a Massa tem a força. Os outros terão que fazer primeiro uma lona de circo com alguns pilares de bambu para se abrir um debate. Estar em obra ainda, ajeitando o que não funcionou, é algo para se orgulhar da caminhada digna e sem mácula. Afinal, não tem dinheiro público na história e o Galo é Soda.

Defenda sua casa e sua torcida. Quebre o pau para melhorar, mas faça tudo isso com firmeza de quem sabe que a sua casa pode ter problemas, mas é o melhor lugar do mundo. É só correr atrás, cobrar sem se amansar ou bajular. Defenda seu terreiro, defenda o Castelo de Grayskull atleticano.

Você, atleticano, pode falar do Galo, mas isso é direito nosso único e intransferível. Quer falar de acústica? Primeiro edifique uma lona de circo. A Massa amassa.

Galo, som, sol e sal é fundamental!

