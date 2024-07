Diário espanhol As compara Bruno Lopes, do Vasco, a Endrick

Diário As, da Espanha, dando moral ao jovem Bruno Lopes, do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução / as.com)

O jovem Bruno Lopes fez sua estreia profissional no Vasco com apenas 16 anos e já chama atenção no mundo da bola. Não à toa, em matéria do último domingo (14), o Diário As, da Espanha, o comparou com ninguém menos que Endrick, ex-joia do Palmeiras e atualmente no Real Madrid.

O jogador, prestes a completar 17 anos (no próximo dia 25), chegou proveniente do Azuris-PR, em março de 2023, e estreou no time de cima do Cruz-Maltino na última quarta-feira (10), diante do Corinthians. Dessa forma, o renomado jornal espanhol teceu elogios ao jovem.

“Vasco da Gama encontrou uma joia. Bruno Lopes é a nova sensação do Gigante da Colina após estrear com apenas 16 anos na Série A do Brasil. Ele assinou seu primeiro contrato como profissional em março do ano passado, junto com o irmão, Matheus Lopes, categoria Sub-15, mas no país já preveem que em breve eles retornarão aos escritórios de São Januário”, diz a matéria.

O jornal também salienta que Bruno Lopes é mais alto que Vitor Roque (Barcelona) e o próprio Endrick (Real Madrid). Então, lembram do épico gol do meio-campo marcado em pleno Clássico dos Milhões, contra o Flamengo, na semifinal da Copa Rio Sub-17.

“Atacante alto – tem 1,82 metros de altura, mais alto que Vitor Roque ou Endrick – seu nome viralizou nas redes sociais após marcar um golaço contra o Flamengo do meio de campo na semifinal da Copa Rio Sub-17. A sua equipa indica que é um jogador mais maduro para a sua idade, ‘com uma mentalidade vencedora e um ambiente prolífico para que possa ter sucesso no futuro'”, diz.

Confira o golaço do jovem

?????? QUE GOLAAAAAAAAAAÇO BRUNO LOPES, camisa 9 do Vasco, abre o placar na decisão do Sub17 com um gol do meio de campo. pic.twitter.com/ewrQxkwX6l — Mídia Vascaína (@midiavascaina) June 17, 2024

Bruno Lopes chegou para o time Sub-17 do Vasco, mas já pula degraus de maneira gradativa. Mesmo aos 16 anos, subiu para o sub-20, atuando em sete partidas, com três gols. Antes de completar 17 anos, já estreou profissionalmente, sendo um dos mais jovens a vestir a camisa da Cruz de Malta.

