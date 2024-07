Harry Kane ‘de coração partido’ após vice na Eurocopa

Harry Kane não escondeu as emoções após ficar com o vice da Eurocopa 2024. Nesta segunda-feira (15), o atacante inglês utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem aos torcedores e afirmou estar “de coração partido” após mais uma tentativa em vão de conquistar o primeiro título da carreira, aos 30 anos.

“De coração partido por não termos alcançado aquilo para que trabalhamos tão arduamente. Foi um longo e difícil torneio e estou muito orgulhoso dos rapazes e do staff por garantirem a final. Caímos perto do nosso objetivo e temos de viver com isso, mas, como sempre, iremos levantar, sacudir a poeira e estar preparados para lutar outra vez com a camisa da Inglaterra. Obrigado a todos os torcedores que acreditaram em nós e nos apoiaram até o fim”, escreveu o atacante nas redes sociais.

Dessa maneira, contando clube e seleção, Kane já disputou seis finais. Pelo Tottenham, foi vice-campeão três vezes, incluindo a Champions de 2019 e a Premier League de 2016/17. Pelo Bayern de Munique, seu atual clube, também perdeu uma decisão. Além disso, nas duas últimas Eurocopas, pela seleção inglesa, foi derrotado nos pênaltis pela Itália em 2021, em Wembley, e, recentemente, perdeu para a Espanha.

LEIA MAIS: Milan acerta contratação de espanhol campeão da Euro

Heartbroken we couldn’t achieve what we worked so hard to. It was a long tough tournament and I’m so proud of the boys and staff for getting to the final. Ultimately we fell short of our target and will have to live with that but as we always do we will pick ourselves up, dust… pic.twitter.com/XHI54WejmF

— Harry Kane (@HKane) July 15, 2024