Arthur Elias detalha período de treinos na Granja: ‘Muito satisfeito com a preparação’

A Seleção Brasileira feminina iniciou, nesta segunda-feira (15), a última semana de preparação na Granja Comary, visando os Jogos Olímpicos de Paris. Afinal, a delegação embarca para a França na quarta-feira, para seguir com o planejamento em Bordeaux, cidade sede da Canarinho. O técnico Arthur Elias, ao site oficial da CBF, falou sobre esse período de trabalho no centro de treinamento.

“Estou muito satisfeito com a preparação. Percebo o grupo com foco, mais isso é só um componente dentro do nosso ambiente de entendimento mais profundo do que precisa ser feito, em termos de modelo de jogo, para que a gente consiga ser mais consistente em todas as ações. Estamos trabalhando em cima de propostas de jogo, de planos de jogo que apontam para os nossos diferentes adversários”, iniciou o treinador.

“O comprometimento é grande e a gente tem visto um grupo cada vez mais forte numa unidade de pensamento e de convivência, o que é certamente um fator importante para uma equipe passar de fase numa competição tão difícil e vencer no mata-mata também”, completou.

O Brasil está no Grupo C das Olimpíadas, e fará a sua estreia nos Jogos no dia 25 de julho contra a Nigéria. Posteriormente, a equipe de Arthur Elias encara o Japão, no dia 28, e a Espanha, no dia 31.

Aprender com os erros do passado

Para ir em busca da medalha de ouro, a Seleção Brasileira precisará fazer algo diferente do que fez nas últimas três Olimpíadas, em que não fez nenhum gol nos jogos de mata-mata. Assim, Arthur detalhou como lida com esse trabalho com as jogadoras, pedindo mais coragem e agressividade.

“Historicamente, temos esse retrospecto muito ruim quando a Seleção avança para o mata-mata. Então os últimos resultados são coerentes com isso, com as eliminações precoces. Nós temos um modelo de jogo, uma ideia, e estamos transmitindo isso, de vê-las mais encorajadas, mais agressivas, mesmo que, de forma controlada, passemos por alguns riscos. É preciso ir passo a passo e saber jogar criando chances de gols, com confiança e espírito de jogo para a bola entrar”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.