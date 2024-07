Neymar e influenciadora surgem coladinhos em foto

A influenciadora Natalia Beciu fez uma postagem em sua rede social onde aparece abraçada ao atacante Neymar. O registro, feito no perfil da espanhola no Instagram, que conta com mais de 130 mil seguidores, mostra o jogador brasileiro de mãos dadas com Beciu.

Atualmente no Al-Hilal, Neymar se recupera de lesão – Foto: Divulgação

A publicação também foi compartilhada no story, onde Beciu acrescentou um coração ao lado do nome de Neymar. O jogador repostou o momento em seu perfil.

A atitude acabou gerando dúvidas nas redes sociais, já que o astro brasileiro retomou recentemente o seu relacionamento com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha do meio do jogador do Al-Hilal. O jogador e a influenciadora, inclusive, foram vistos aos beijos recentemente durante um show.

Neymar se recupera de lesão

Neymar segue em recuperação de uma lesão e ainda não tem previsão de retorno aos campos. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023, durante um jogo pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

