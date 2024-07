Flamengo segue interessado em ter clube europeu e estreita relações com time português

O Flamengo pensa muito na internacionalização da própria marca e segue interessado em ter um clube europeu. Assim, os dirigentes rubro-negros vêm estreitando laços com os representantes do Leixões, de Portugal. A informação é do “ge”.

Projeto do Flamengo

A ideia é gerar visibilidade e receita, além de criar uma vitrine para os jogadores rubro-negros. Afinal, de acordo com os estudos do clube, os atletas que atuam na Europa são 2o% mais caros em relação aos que jogam na América do Sul.

O Flamengo pensa em iniciar uma parceria e, posteriormente, avaliar uma possível compra. A ideia é que este acordo que seja feito com um clube de menor expressão e com baixo poder aquisito. Assim, os dirigentes rubro-negros pagariam para se apropriar da marca da instituição.

O Flamengo ainda não tem um nome definido para avançar no projeto. No entanto, um dos fortes candidatos é o Leixões. André Castro, presidente da SAD do clube português, vem participando de algumas reuniões com os dirigentes rubro-negros e enxerga com bons olhos uma parceria.

Aliás, as partes iniciaram conversas em 2020, com as negociações do volante Matheus Alves e do atacante Wendel. O Leixões, por ser localizado em Portugal, interessa ao Flamengo, que se apoia na quantidade de brasileiros que moram no país. O clube fica sediado na cidade de Matosinhos, próximo de Porto e Braga.

