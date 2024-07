Pedro e David Luiz recebem elenco de ‘Deadpool & Wolverine’ no Maracanã

David Luiz e Pedro ao lado de membros do elenco do filme - (crédito: Foto: Brian Rao/Divulgação)

Palco de grandes nomes do futebol mundial, o Maracanã recebeu, nesta segunda-feira (15), dois fenômenos do cinema. Recebidos por David Luiz e Pedro, jogadores do Flamengo, os astros Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corrin, além do diretor Shawn Levy, visitaram o estádio carioca. O evento faz parte da turnê global da campanha de divulgação do filme “Deadpool & Wolverine”, que estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros em 25 de julho.

Aliás, durante a visita no Maracanã, o elenco de “Deadpool & Wolverine” participou de um mini treino de futebol ao lado dos jogadores do Flamengo.

“É um sonho estar aqui no Maracanã. Eu sou um grande fã de futebol e sempre quis visitar este estádio histórico”, disse Ryan Reynolds (Deadpool).

“Eu fiquei imaginando a energia neste lugar quando está cheio de fãs. Assim, deve ser incrível. É fácil ver porque ele é considerado um dos estádios mais icônicos do mundo”, explicou Hugh Jackman (Wolverine).

Com direção de Shawn Levy, Deadpool & Wolverine conta com as participações de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner são os produtores com Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, George Dewey, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick e Simon Kinberg servindo como produtores executivos. Deadpool & Wolverine tem roteiro de Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.