Jogadores do Flamengo se unem a atores da Marvel no Maracanã

O Maracanã serviu de palco para uma ‘partida’ envolvendo Flamengo e Marvel nesta segunda-feira (15). Acostumados com o gramado do Templo Sagrado, Pedro e David Luiz bateram bola com astros do filme Deadpool & Wolverine para promover o lançamento do filme.

Os astros Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corin foram recebidos com a frase “Welcome to Maracanã (bem-vindo ao Maracanã)” nos telões. A ação promoveu o encontro entre os atores e os jogadores do Flamengo, mas é claro que rolou ‘uma bolinha’. O diretor do filme, Shawn Levy, também esteve presente na promoção do filme.

AÇÃO NO MARACANÃ

A ação entre Flamengo e o filme Deadpool & Wolverine realizou um dos sonhos de Ryan Reynolds. Fanático por futebol, o ator, que também é proprietário do Wrexham, time do norte do País de Gales, sempre quis conhecer o estádio histórico.

“É um sonho estar aqui no Maracanã. Então, eu sou um grande fã de futebol e sempre quis visitar esse estádio histórico”, escreveu Reynolds em uma publicação no seu perfil das redes sociais.

Mas o Maracanã também deixou marcas em Jackman. Em suas redes sociais, o ator focou na energia do estádio – o qual se referiu como ”um dos mais icônicos do mundo”.

“Eu fiquei imaginando a energia deste lugar quando está cheio… deve ser incrível. É fácil ver porque é considerado apenas um dos estádios mais icônicos do mundo”, escreveu.

Deadpool & Wolverine estreia nos cinemas brasileiros no dia 25 de julho.

FLAMENGO

Com Pedro e David Luiz à disposição, o Flamengo segue focado no período de descanso antes do jogo contra o Criciúma. O Rubro-Negro, agora, vive a expectativa pelo retorno dos uruguaios às atividades.

O Flamengo retorna aos gramados no próximo dia 20 de julho. O Rubro-Negro vai a Brasília para encarar o Criciúma, no Mané Garrincha, na busca pela liderança do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h.

