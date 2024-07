Pivô da separação de Iza e Yuri Lima pede desculpas e faz revelação

O nome de Kevelin Gomes segue no olho do furacão do caso sobre a separação da cantora Iza e do jogador Yuri Lima. Criadora de conteúdos adultos, a jovem de 24 decidiu dar mais detalhes sobre sua relação com o atleta do Mirassol, em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”.

Durante a conversa, Kevelin disse que já conversava com Yuri e que havia ficado com ele antes do relacionamento do jogador com Iza. No programa, foram exibidos os registros de conversas, além de trocas de áudios. A criadora de conteúdo, porém, não vê essas atitudes como uma traição.

“Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois que eles começaram a se relacionar. O que houve foi uma falta de respeito muito grande por parte dele. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não”, disse, revelando ainda que Yuri possuía atitude semelhante com outras pessoas:

“Eu sei que ele não conversava só comigo. Sei de outras mulheres do meu ciclo. Mas não vou fazer a exposição”, pontuou.

Kevelin chegou a se emocionar, pedindo desculpas para Iza e para Nala, filha aguardada pela cantora e fruto da relação com o jogador.

“Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. Sabemos o quanto é difícil para chegarmos em certo patamar. Eu até peço desculpas a ela e a Nala. Dá vontade de chorar. Me emociono pela história. Minha mãe criou sozinha minha irmã e eu, por conta de uma sacanagem semelhante”, finalizou.

