Kevin Serna se despede do Alianza Lima para acertar com o Fluminense

Alianza Lima's Colombian midfielder Kevin Serna celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage first leg football match between Peru's Alianza Lima and Brazil's Fluminense at the Alejandro Villanueva Stadium in Lima on April 3, 2024. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Fluminense segue ativo no mercado para reforçar o elenco e reagir no Campeonato Brasileiro. Assim, o clube encaminhou a contratação de Kevin Serna, que pertence ao Alianza Lima, do Peru. O jogador, inclusive, se despediu dos companheiros nesta segunda-feira (15) e deve embarcar, nesta terça-feira (16), para o Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Tricolor.

Dessa forma, nas redes sociais, o centroavante Hernán Barcos se despediu do companheiro colombiano. O veterano desejou boa sorte para o atleta, que terá sua primeira oportunidade no Brasil. O pirata, aliás, teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. O empresário de Serna, Narciso Algamis, concedeu entrevista para o jornalista peruano Alfredo Godoy e falou sobre a negociação.

“Está muito animado, não vê a hora de ir de uma vez (para o Brasil) e sei que está esperando de braços abertos. Estamos esperando a chegada das passagens, provavelmente viajaremos amanhã (terça, 16). Estamos resolvendo alguns documentos que precisam porque nos pediram. Viaja, fará os exames médicos e depois assina. Assinará um contrato de pouco mais de três anos. Nenhuma decisão é fácil. Foi muito difícil a decisão para o clube, não é fácil para a Alianza, mas faz parte. Acredito que o Fluminense contratou um grande jogador.

“O Fluminense é uma equipe muito forte, apesar que agora está passando um mau momento. Mas vai jogar o Mundial de Clubes, vai jogar oitavas da Libertadores, está se reforçando com outros jogadores. É um clube muito grande. Foi uma venda importante para o futebol peruano. O futebol peruano não vende. O futebol venezuelano vende mais do que o peruano”, disse o agente do atleta de 26 anos.

Fortalecer setor ofensivo

O Fluminense, portanto, pagará US$ 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante. O colombiano chega para fortalecer um setor que tem deixado a desejar no ano, sobretudo na disputa do Brasileirão. Serna atua pelo lado e, na atual temporada, soma 23 jogos, três gols e três assistências.

¡???????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????????????, ????????????????????! ???????????? Está siempre será tu casa, muchos éxitos. ??????#ConAlianzaSiempre#ComprometidosConElALiento pic.twitter.com/02fHzm5FbS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 15, 2024

Vale lembrar que o jogador estufou a rede do Tricolor em duas oportunidades em 2024. Na partida de estreia pela Libertadores, marcou o gol da equipe peruana, enquanto voltou a balançar a meta de Fábio no confronto pela última rodada da fase de grupos, no Maracanã.

Além disso, o Tricolor segue mapeando o mercado e fez uma proposta por Ignácio, do Sporting Cristal, também do Peru, e Facundo Bernal, que atua pelo Defensor Sporting, do Uruguai.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.