Ramón Díaz analisa chegada ao Corinthians e projeta mudança de postura: ‘Jogar agressivo’

Ramón Díaz foi apresentado oficialmente ao Corinthians na tarde desta segunda-feira (15/07), no CT Joaquim Grava. O técnico argentino analisou sua chegada ao Timão, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão e vem sendo pressionado por melhores resultados na temporada..

“Chegamos em um clube que não está no início da temporada. No entanto, futebol é dinâmico. Se o outro treinador não tivesse maus resultados, não estaríamos aqui. Afinal, é a situação onde estamos que necessita uma dinâmica e uma responsabilidade grande, e todos querem melhorar, todos estão trabalhando 100% para recuperar. Os jogadores entendem que têm uma grande responsabilidade. Portanto, não há tempo para perder”, disse Ramón Díaz.

LEIA MAIS: Ramón Díaz explica escolha pelo Corinthians, pede união e comenta sobre Balotelli

Além disso, Ramón Díaz projetou uma mudança de postura no elenco e pediu mais agressividade para os jogadores alvinegros.

“Nós temos que pensar bastante e saber que temos que sair rápido desta situação. Como disse anteriormente, os jogadores estão entendendo que temos que jogar de outra maneira, fazer mais pressão, ser agressivo. Estão trabalhando para melhorar, há jovens que terão que crescer, mas que temos que jogar agressivos para sair desta situação”, afirmou Ramón Díaz.

O contrato de Ramón Díaz no Timão é válido até dezembro de 2025. O técnico argentino, dessa forma, tem 18 meses de trabalho pela frente no clube. A estreia do treinador acontece nesta terça-feira (16/07), diante do Criciúma, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão.

