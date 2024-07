Sheik paga multas e encerra briga judicial por mau comportamento

O ex-jogador Emerson Sheik encerrou uma briga judicial movida por um condomínio de São Paulo devido a mau comportamento. O ídolo do Corinthians fechou um acordo no valor de R$ 140 mil, que serão pagos em 24 parcelas. A informação é do Uol.

O imbróglio teve início em 2017, quando vizinhos de Sheik reclamaram de atitudes desrespeitosas do ex-jogador e pessoas próximas a ele. A partir daí, Sheik passou a receber sucessivas multas devido às festas que invadiam madrugadas e ocorreram por anos.

Apesar dos avisos e advertências por parte do condomínio, Sheik ignorou os alertas e debochava das queixas de seus vizinhos. Segundo relatos, uma das moradoras, inclusive, parou em um hospital pelo desgaste com as constantes festas. Problemas como som alto só eram resolvidos com a chegada da polícia ao local.

Na Justiça, Sheik alegou que o condomínio desejava enriquecer às suas custas, além de não ter recebido as multas (no valor total de R$ 122 mil) ou as convocações para as assembleias de condomínio, que aumentaram em até 10 vezes os valores das infrações.

Outro ponto alegado pelo ex-jogador foi o fato de que não residia há anos no local (defendeu a Ponte Preta em 2017, ou seja, morava em Campinas). Além disso, constantes viagens e concentrações o impediam de realizar tais eventos com frequência aos fins de semana.

Atualmente, Emerson Sheik atua como comentarista esportivo no SBT.

