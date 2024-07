São Paulo fica perto de concluir venda de zagueiro para o futebol russo

Diego Costa em atividade no CT Barra Funda em seus últimos dias como jogador do São Paulo - (crédito: Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O São Paulo está próximo de concluir a venda do zagueiro Diego Costa para o futebol russo. Afinal, o clube aceitou proposta de 7,5 milhões de euros (um pouco mais de R$ 44 milhões na cotação atual) do Krasnodar. O defensor já até se despediu dos companheiros, na manhã desta segunda-feira (15), no CT da Barra Funda. Data em que o elenco se reapresenta depois de dois dias de folga.

Ele já recebeu a liberação do clube e tem viagem prevista para Rússia, nesta noite, para realizar os exames médicos. Posteriormente, solucionar os últimos detalhes que faltam para a assinatura do contrato. A propósito, havia um receio do São Paulo na negociação. Afinal, a princípio, os clubes russos não estariam aptos a fazer negociações. Exatamente porque a Rússia sofre sanções por estar em conflitos com a Ucrânia. Consequentemente, não tem condições de integrar o sistema SWIFT, o qual facilita transferências bancárias internacionais.

O Tricolor Paulista entende a oferta como positiva pelo atleta, de 24 anos. Isso porque o valor é considerado bom para um atleta que é reserva para Zubeldía. Mesmo assim, é uma peça bastante utilizada, já que participou de 30 jogos até aqui. Em seguida, o clube deve monitorar o mercado em busca de uma reposição. Até porque Diego é a primeira opção para a zaga. Vale ressaltar que o Soberano é dono de 80% dos direitos econômicos do defensor.

Renovação de contrato e passagem pelo São Paulo

Cinco meses atrás, o clube e o jogador acertaram uma renovação contratual até 2028. Na oportunidade, Diego Costa era titular e havia ganhado espaço depois da venda de Beraldo para o Paris Saint-Germain. Contudo, ele perdeu espaço com a chegada do técnico Zubeldía, já que a dupla de zaga titular é Arboleda e Alan Franco.

O defensor iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio Prudente e chegou ao São Paulo para integrar a equipe sub-17 em 2015. Quatro anos depois já estava integrando o elenco profissional, onde já atua há seis anos.

