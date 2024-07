Zagueiro Glauber Lima sai de projeto em São Gonçalo para brilhar nos Emirados

Glauber Lima, com passagem pela base do Botafogo, está próximo de defender a seleção dos Emirados Árabes - (crédito: Foto: Divulgação Al Nassr)

O zagueiro Glauber Lima, do Al Nassr, dos Emirados Árabes, é um dos maiores exemplos de sucesso do projeto social Cruzeiro +QBola, localizado no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Glauber iniciou no futebol aos 4 anos, na escolinha destebprojeto que tem o seu pai, Robinho Lima, no comando. Com o sucesso no projeto, chegou nas divisões de base do Vasco e, posteriormente, foi para o Botafogo. Destaque do Glorioso na Copa SP de Juniores-2018, recebeu convite do técnico Tite a integrar a Seleção em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

As boas atuações no Botafogo credenciaram Glauber a ser negociado para o Oriente Médio antes mesmo de fazer sua estreia nos profissionais do Botafogo. Atualmente, Glauber possui passaporte dos Emirados Árabes e está elegível para atuar pela seleção do país.

“O projeto +QBola foi onde tudo começou. Por ser do meu pai, estava sempre treinando e jogando. Hoje, estou há seis temporadas nos Emirados Árabes. Mudei a minha vida profissional e financeira”, disse Glauber Lima.

Glauber Lima mira a seleção… dos Emirados

O zagueiro, atualmente, está na Holanda, onde o Al Nassr iniciou a pré-temporada para o início da temporada 2024/2025.

“As expectativas para essa temporada são as melhores possíveis. Em 2023/24, batemos na trave na Copa do Presidente. Uma Copa que é considerada até maior do que a Liga. Quando você é campeão, vai na casa do Xeque do país, tira foto, aperta a mão dele… Espero que esse ano a gente possa sair com o título, que eu possa fazer uma excelente campanha na Liga. E ter oportunidade na seleção do país (Emirados Árabes)”, afirmou.

Projeto Cruzeiro +QBola

O projeto Cruzeiro +QBola, fundado pelo pai de Glauber, Robinho Lima, em 2000, tem sido uma força positiva na comunidade, beneficiando mais de 130 crianças da região. A missão do Cruzeiro +QBola é proporcionar oportunidades esportivas e educacionais para jovens, ajudando-os a desenvolver habilidades e alcançar seu potencial máximo.

“Além de ensinar disciplina, esporte e educação, temos o lado espiritual também. Buscamos ajudar as crianças e suas famílias. Foi daqui que meu filho saiu para o mundo. Em uma semana, meu pai morreu, na outra nasceu meu filho e na terceira o projeto começou. Meu pai tinha o sonho de conhecer o meu filho”, diz Robinho Lima, falando com emoção do pai, seu Adir, conhecido como Belinho.

Inicialmente, o projeto foi estabelecido através de uma franquia do Cruzeiro, clube local, mas cresceu consideravelmente sob a liderança de Robinho Lima. Hoje, o nome Cruzeirinho é amplamente reconhecido na comunidade, especialmente pela quadra recentemente reinaugurada, conhecida como a “quadra do Cruzeirinho”.

