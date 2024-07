Belletti é anunciado como novo técnico da base do Barcelona

Juliano Haus Belletti, de 48 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (15) como novo treinador do Juvenil A do Barcelona, equivalente ao sub-19. Belletti, autor do gol que garantiu a segunda das cinco Champions do clube, assumirá nesta temporada e se tornará o primeiro técnico brasileiro da história do Barça.

O ex-lateral brasileiro trabalhou recentemente na equipe técnica de Rafa Márquez no Barça Atlètic, equipe filial do Barcelona, que quase conseguiu o acesso, mas acabou sendo eliminado pelo Córdoba na segunda fase do playoff. Além disso, Belletti também foi assistente no Juvenil, equipe que agora comandará.

O brasileiro faz parte da história do Barça graças ao gol decisivo na final da Champions de 2006, em Paris, contra o Arsenal. Ele chegou ao Barça vindo do Villarreal em 2004 e ficou no time até 2007, quando a contratação de Dani Alves precedeu sua transferência para o Chelsea.

Além disso, segundo o jornal ‘Sport’, o responsável por assinar as atas dos jogos será Fran Sánchez, contratado para ser auxiliar de Belletti. Isto porque o brasileiro ainda não tem licença de treinador.

