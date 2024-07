Eduardo sofre lesão no Botafogo e se torna desfalque por um mês

O Botafogo conta com um desfalque importante nos próximos compromissos da temporada. Afinal, Eduardo, meio-campista alvinegro, está com uma lesão muscular na coxa direita. A informação é do “ge”.

Lesão de Eduardo

A contusão do meio-campista aconteceu no jogo diante do Vitória, quinta-feira (11/07), no Barradão. O camisa 33 sentiu um desconforto muscular após cobrar um pênalti para fora. O jogador, dessa forma, saiu mancando de Salvador.

Assim, Eduardo realizou exames médicos no Rio de Janeiro, que diagnosticaram uma lesão na coxa direita. O meio-campista de 34 anos sofreu ao todo três contusões neste ano.

Retorno ao Botafogo

O camisa 33 deve ficar aproximadamente um mês afastado dos gramados. O jogador, dessa forma, deve ficar de fora do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que está previsto para acontecer no dia 15 de agosto.

Aliás, Eduardo está no Botafogo desde agosto de 2022. O meio-campista vem sendo um dos principais destaques do Glorioso nos últimos anos, com gols importantes e atuações decisivas. O atleta tem 26 jogos disputados em 2024, com oito gols e quatro assistências.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (17/07), diante do Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. Sem Eduardo, os jogadores alvinegros vão em busca da quarta vitória consecutiva no campeonato. O Glorioso está na liderança, com 33 pontos.

