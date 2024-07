Torcedor da Argentina tem morte trágica antes de título da Copa América

Homem no topo da letra "A", momentos antes de despencar e morrer - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 29 anos morreu em Buenos Aires após cair da letra A do Jardim Vertical, atração turística da cidade argentina. Segundo informações, ele despencou após pular sobre o local. O incidente aconteceu na concentração de torcedores antes da final da Copa América entre Argentina e Colômbia, em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com o relatório policial obtido pelo La Nación, o homem ainda não teve sua identidade revelada. Agentes da Polícia Científica buscarão determinar as causas da morte do torcedor argentino, que caiu de uma altura de seis metros.

“O indivíduo em questão subiu na letra ‘A’ do Jardim Vertical. Através do uso de um megafone foi instruído várias vezes a descer e evitar colocar sua vida em risco, mas ele ignorou os avisos. Bombeiros foram solicitados ao local, momento em que o indivíduo, que estava pulando sobre a letra ‘A’, caiu no chão e faleceu”, relata o documento da Polícia da Cidade sobre a ocorrência.

Uma testemunha deu mais detalhes do incidente.

“Eu vi quando o homem caiu. Ele subiu nas letras, desabou pelo lado e caiu. Subiu sozinho. Pediram a ele várias vezes para descer, mas ele estava muito animado. Ele caiu de frente no chão. Não posso dizer se ele estava alcoolizado. Ouvi os gritos da família e dos amigos, das pessoas ao redor. Um grande grupo de torcedores ficou chocado ao ver o que aconteceu. Foi algo muito forte”, disse.

O Jardim Vertical é uma estrutura que forma as iniciais da cidade de Buenos Aires (BA), composta por cerca de 6.300 plantas. Inaugurado em março de 2016, a estrutura fica localizada em frente ao Obelisco. Possui 13,27 metros de largura por 6,50 metros de altura e uma superfície total de 189,3 metros quadrados.

Argentina campeã da Copa América

Em campo, a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Lautaro Martínez, e conquistou o seu 16º título da Copa América.

