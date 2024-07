Ex-Corinthians e Santos, Mendoza acerta com León, do México

O colombiano Stiven Mendoza acertou a sua transferência para o Club León, do México. Após boa passagem pelo Adana Demirspor, da Turquia, o atacante assinou contrato em definitivo com a nova equipe, com duração de dois anos. Dessa maneira, o jogador com passagens por Corinthians e Santos no futebol brasileiro celebrou a sua chegada ao León e destacou a grandeza do clube, que está classificado para o Mundial de Clubes de 2025.

“Muito feliz por poder acertar com um clube como o León. É um grande desafio para a minha carreira jogar em um clube tão tradicional como o León, em um país apaixonado por futebol. Isso me deixa muito empolgado para poder entrar logo em campo e ajudar os meus companheiros a conquistar os objetivos do clube”, disse.

Aos 32 anos, essa será a primeira experiência de Mendoza no futebol mexicano. Em 2016, Stiven atuou no New York City, dos Estados Unidos. Além do Apertura, o León tem neste início de temporada a disputa da Leagues Cup. Mendoza falou que está bem fisicamente e que espera estrear bem para ajudar o León.

“Eu estava treinando bastante nas minhas férias e chego muito bem fisicamente. Mas, espero poder entrar em campo o mais rápido possível. Será uma temporada difícil, temos grandes adversários, mas vamos com tudo em busca de poder conquistar as vitórias e colocar o León entre os primeiros em todas as competições”, concluiu.

Por fim, Mendoza pode estrear pelo León na partida do próximo (21), contra o Necaxa, em jogo válido pelo Campeonato Mexicano.

