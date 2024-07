Lamine Yamal mostra demais durante festa da Espanha

Yamal e Nico Williams comemoram o título da Eurocopa pela Espanha - (crédito: Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

Um dos destaques da Espanha na Eurocopa, Lamine Yamal acabou mostrando demais durante a comemoração do título no vestiário. O jovem de 17 anos fez uma live no local, acabou se descuidando e exibiu companheiros de seleção sem roupa.

Nas imagens não é possível identificar quais foram os jogadores que acabaram aparecendo como vieram ao mundo. Enquanto um deles é exibido em pé e de costas, o outro surge sentado, com atributos menos expostos. Já Yamal surge com um chapéu nas cores da bandeira espanhola.

Confira o momento:

Here’s the video y’all looking for pic.twitter.com/iUfvQyzTN6 — stacy ???? (@pry_locs) July 15, 2024

O jovem teve um papel importante na campanha do título espanhol na Eurocopa, além de ter sido o responsável pela assistência para o gol de Nico Willians, o primeiro da Fúria na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

A conquista coloca a Espanha como a maior vencedora da competição, agora com quatro títulos, na frente da Alemanha, que possui três.

