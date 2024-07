Vasco anuncia o retorno de Alex Teixeira

Em vídeo emocionante nas redes sociais, o Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), a volta do atacante Alex Texeira. Tal qual fez com Souza, o clube fez dos filhos do jogador a estrela principal do anúncio. Ele é o terceiro reforço confirmado na janela de transferências do Cruz-Maltino.

Alex volta, então, para sua terceira passagem oficial pelo Vasco, assinando até o fim de 2025. Ele foi revelado em 2008, ficando até 2010, antes de rumar para o Shakhtar Donetsk (UCR), onde ficou por seis temporadas e meia. Depois, foi para o Jiangsu Suning, da China, permanecendo por cinco anos. Passou rapidamente pelo Besiktas antes de voltar ao Vasco para sua segunda passagem.

Em 2022, com o time na Segunda Divisão, ele acertou sua volta, ficando até o fim de 2023. A passagem, porém, não foi das melhores, com o jogador sofrendo críticas pela forma física. Após a saída, ficou sem clube, rejeitando ofertas de times da Série B. Amigo pessoal de Souza e Coutinho, Teixeira retorna, então, para uma terceira passagem em São Januário.

“Muito importante estar aqui de volta. O Vasco é minha casa. Toda vez que tiver a oportunidade de voltar, voltarei com toda certeza. É o clube que me formou, que me deu todo apoio e estar voltando me deixa muito feliz”, disse ao site oficial do clube.

Veja, então, os vídeos de anúncio

Nosso amor é eterno e por isso, nossa relação em campo tinha que ter um final feliz… ??????#VascoDaGama pic.twitter.com/JKbKNYRRjh — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 15, 2024

“Nossa amor é eterno. E por isso nossa relação em campo tinha que ter um final feliz”, diz o comunicado.

