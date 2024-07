FFDF marca final do Candanguinho para o Estádio Nacional Mané Garrincha

A grande decisão do Campeonato Candango de Juniores de 2024 será realizada em um palco de respeito da capital. Na tarde desta segunda-feira (15/7), a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) confirmou o Estádio Nacional Mané Garrincha, no centro de Brasília, como local da final da competição de base entre Brasiliense e Real Brasília. Os dois clubes disputam o título do torneio sub-20 na arena em 24 de julho, uma quarta-feira, às 15h.

O jogo entre o Jacaré e o Leão do Planalto é uma decisão inédita do Candanguinho Sub-20. Os dois times confirmaram participação no duelo no último fim de semana. No sábado (13/7), o Brasiliense eliminou o rival Gama, nos pênaltis, após empate animado por 3 x 3 no tempo regulamentar, no Estádio Serejão. No domingo (14/7), o Real Brasília realizou confronto parelho com o Capital e carimbou o passaporte à final após ganhar por 1 x 0, no Estádio JK.

Além de ganharem o direito de disputar o título do Campeonato Candango Sub-20 em partida única, Real Brasília e Brasiliense se credenciaram como representantes do Distrito Federal na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. As equipes, inclusive, conseguiram a vaga justamente diante dos últimos times da cidade com participação no torneio. Em 2024, Gama e Capital foram além da fase de grupos no principal torneio de categorias de base do país.

As duas equipes jogam para ampliar o número de títulos do Candanguinho nas galerias de conquistas. De volta à final dois anos após reativar o trabalho nas categorias de base, o Brasiliense lutará pela oitava taça. O Jacaré soltou o grito de campeão nas temporadas de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Potência mais recente na revelação de talentos, o Real Brasília tentará chegar ao topo do pódio pela terceira vez, após obter sucesso em 2017 e 2021.

Serviço

Final do Candanguinho

Brasiliense x Real Brasília

Quando: 24 de julho, às 15h

Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha