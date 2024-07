Corinthians anuncia contratação de Alex Santana

Mais um reforço na área. No dia da apresentação oficial do técnico Ramon Díaz, o Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (15), a contratação do volante Alex Santana, que estava no Athletico-PR. Dessa maneira, o jogador de 29 anos assinou contrato válido até o fim de 2027.

Embora tenha sido apresentado nesta segunda-feira, Alex Santana está treinando no CT do Corinthians há quase uma semana.

“ALEX SANTANA É O NOVO REFORÇO DO TIMÃO! O meio-campista assina com o Time do Povo em contrato válido até 31 de dezembro de 2027. Muito sucesso com o manto alvinegro, Alex!”, escreveu o Timão nas redes sociais.

Alex Santana, no entanto, precisa estar inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até às 19h para poder fazer sua estreia contra o Criciúma, nesta terça-feira, pelo Brasileirão.

Em 2024, o volante disputou 18 partidas pelo Athletico, distribuídas entre Campeonato Paranaense, Brasileirão e Sul-Americana. Ao todo, Alex Santana marcou um gol e deu uma assistência.

