Cruzeiro anuncia mais uma contratação para a temporada

O Cruzeiro anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (15), a contratação do volante Fabrizio Peralta, atleta que estava no Cerro Porteño. O vínculo do jogador com a Raposa vai até junho de 2029.

Para a chegada do reforço, o Cruzeiro comprou 60% dos direitos econômicos do atleta. Para isso, a diretoria desembolsou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões).

Peralta, afinal, é o sétimo reforço do Cruzeiro nesta janela de transferências. Antes dele, a Raposa também anunciou o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique e Walace, e os atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

O Cruzeiro identificou problemas físicos no jogador. Ele serviu a Seleção do Paraguai na Copa América, mas não foi acionado nos jogos. Com a eliminação, desembarcou em Belo Horizonte e foi submetido aos exames médicos. Assim, foi observado déficits de força e desequilíbrio muscular.

Desta forma, Peralta não vai para a disputa da Olimpíada de Paris, na França. Todavia, diante dos problemas físicos ficará de fora.

