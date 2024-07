Junior Alonso revela torcida pelo Atlético mesmo do outro lado do mundo

Junior Alonso saiu do Atlético em 2022. No entanto, o Galo não saiu da vida do zagueiro. Mesmo jogando na Rússia, do outro lado do mundo, o defensor seguia seus antigos companheiros da maneira como podia.

“Eu sempre segui o clube e os jogos. Pela diferença de horário [do Brasil para a Rússia], muitas vezes era complicado ficar vendo os jogos, mas quando dava tempo, eu ficava assistindo, vendo as fotos dos treinos, acompanhando os companheiros e ex-companheiros. Sempre segui o clube e tudo que estava acontecendo aqui, os momentos bons e os não tão bons”, afirmou Alonso.

Alonso chegou ao Atlético em 2020. Conquistou Copa do Brasil e Brasileirão em 2021. Depois foi vendido. Em 2022, ficou no Galo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Relação com BH

O defensor, aliás, explicou ainda que a família gosta de Belo Horizonte e que optou por voltar para a capital mineira na primeira oportunidade.

“Como já falei algumas vezes, eu e minha família estamos felizes aqui, gostamos de Belo Horizonte, do clube. A gente sempre estava olhando tudo que acontecia aqui, e quando surgiu a oportunidade de voltar, não houve nenhuma dúvida quanto a isso”, completou.

Alonso, afinal, deve ser opção do técnico Gabriel Milito para o jogo contra o Juventude, nesta terça-feira (16), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

