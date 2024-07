Gabigol, do Flamengo, curte festival disfarçado no Rio

O atacante Gabigol, do Flamengo, aproveitou a pausa no calendário para curtir um show no Rio de Janeiro. No último fim de semana, o jogador marcou presença no Alma Festival, no Riocentro, Zona Oeste da cidade.

Gabigol até tentou passar despercebido no meio da multidão, mas logo foi reconhecido. O atacante apostou em um “disfarce”, usando lenço na cabeça e óculos escuros.

Em registros nas redes sociais, o jogador aparece rodeado de seguranças e é seguido e cercado por fãs. Gabigol também é visto em um vídeo com o rapper Borges.

Confira:

???? ???? | Gabigol com mais alguns fãs que marcaram presença no Alma Festival e conseguiram tirar foto com o homem. ??‍???? ???? / ???? : Reprodução Internet #gabigol #flamengo #almafestival #fyp #fyp? #foryou #mengão #viral #explore #foryoupage #likesforlike #resenha #viralpost pic.twitter.com/vVBeCnhqIh — Gabigol.noticias (@barbozajvjesus) July 14, 2024

O atacante é um fã declarado do trap, estilo musical presente no evento. O atleta do Flamengo, inclusive, chegou a criar o codinome de “Lil Gabi” para o seu personagem artístico, se arriscando no mundo da música.

Com seis meses de contrato com o clube carioca, Gabigol já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe. Após afirmar que segue no Rubro-Negro ao menos até o fim do ano, a expectativa é que o atacante volte a campo no próximo sábado, quando o Flamengo encara o Cricíuma.

