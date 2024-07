Fluminense anuncia promoções para celebrar o aniversário de 122 anos

O aniversário de 122 anos do Fluminense está perto: é no próximo domingo (21). E, visando celebrar a data especial, o clube anunciou, nesta segunda-feira (15), a “FLU WEEK 122”, iniciando a semana com uma série ações.

Durante o período, que vai de segunda a domingo, o clube disponibilizará 122 produtos para resgate no Programa de Experiências do Portal do Sócio, no site nense.com.br. Entre os itens haverá camisas, casacos, calças, chinelos e kit de copos de caipirinha.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia dupla colombiana para o time Sub-20

Além disso, no próprio domingo, o clube também disponibilizará 122 espaços para os sócios colocarem sua foto no Museu Fluminense FC, em ambiente dedicado aos torcedores e grandes ídolos da instituição. Também como parte das celebrações, o Sócio Futebol lançou o cupom FLU122, que dá direito a até dois meses grátis para novas adesões, renovações e upgrades.

Para utilizar o benefício, basta acessar nense.com.br e utilizar o cupom. Quem optar pela assinatura anual receberá dois meses grátis, enquanto quem efetuar a assinatura mensal receberá um. A promoção é válida para todos os planos e o desconto será aplicado ao longo do ano com redução nas parcelas.

Por fim, o Fluminense vai dar 122 pontos no Programa de Experiências para quem fizer login entre sábado (20) e domingo.

O aniversário do Flu tá chegando e serão 122 presentes exclusivos para os meus sócios! Se liga no calendário de aberturas ESPECIAIS da #FluWeek e participe dos resgates e sorteio em https://t.co/G9yOyxw2UV! #Flu122 pic.twitter.com/8Pf8dI8BVK — Sócio Futebol (@SocioDoFlu) July 15, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.