Juventude x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela sequência da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Atlético fazem duelo, nesta terça-feira (16), no Mané Garrincha, às 19h (horário de Brasília). As equipes estão separadas somente por apenas dois pontos no meio da tabela.

Onde assistir

O confronto entre Juventude e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo para todo o Brasil em TV fechada no canal SporTV, e via pay-per-view no Premiere.

Como chega o Juventude

Ocupando a 13ª posição com 19 pontos, o Juventude busca agora se aproximar ainda mais do pelotão de cima da tabela, tendo a favor um jogo a menos. O Papo, inclusive, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e vive momentos de altos e baixos. Em seu último jogo, a equipe venceu o Grêmio por 3 a 0. Além disso, o clube de Roger Machado avançou na Copa do Brasil ao superar o Internacional.

Como chega o Atlético

O Galo, aliás, está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e voltou a vencer na rodada passada ao bater o São Paulo. Até então eram três jogos seguidos sem vitória. Por isso, será importante vencer o Juventude para tentar dar sequência à fase positiva e tentar encostar no G6.

Diante do Juventude, o técnico Gabriel Milito, inclusive, terá duas novidades: Junior Alonso e Bernard. O zagueiro foi o último reforço, até aqui, anunciado pelo clube. Ele disputou a Copa América pelo Paraguai e estava sem problemas físicos. E o atacante foi o primeiro nome confirmado pelo Alvinegro nesta janela.

Juventude x Atlético

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Data e hora: 16/07/2024, às 19h (horário de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Rômulo e Otávio; Alan Franco, Saravia, Arana, Igor Gomes (Vargas) e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

