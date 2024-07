André Rizek crava ‘novo país do futebol’

André Rizek é apresentado no SporTV, canal do Grupo Globo - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV)

O apresentador André Rizek, do SporTV, gerou um debate nas redes sociais após cravar o “novo país do futebol”. Em um vídeo publicado pelo ge, o jornalista aponta a Espanha como a nova ocupante, neste século, do posto que antes pertencia ao Brasil.

Segundo Rizek, as conquistas recentes da Fúria, tanto no masculino quanto no feminino, o patamar do Real Madrid em nível mundial e a diversidade na origem dos clubes dos convocados explicam sua visão.

“Os espanhóis, no futebol masculino ganharam as Euros de 2008 e 2012 . E ontem, com a maior campanha da história, com 7 vitórias em 7 jogos (conquista da Euro 2024). Foram campeões do mundo em 2010. São os atuais campeões também da Liga das Nações. Tem no futebol de clubes o Real Madrid como campeão europeu e maior clube do mundo. Quando a gente analisa a convocação do time do De La Fuente, percebe que 8 clubes espanhóis, além daqueles de fora do país, cederam jogadores para este timaço”, disse o apresentador, que prosseguiu:

“Para ser o país do futebol, é o pais onde todo mundo joga bola, certo? A Espanha, no futebol feminino, é atual campeã do mundo, campeã da Nations e tem as duas últimas jogadoras eleitas melhores do mundo. Tem no Barcelona o atual bicampeão do futebol europeu. Eu acho que não tem muita dúvida diante desses fatos que o pais da bola hoje é a Espanha”, afirmou.

Sobre o Brasil, Rizek colocou a Seleção atrás da Argentina e pôs em dúvida o futuro do país quanto ao seu patamar dentro do esporte.

“(Brasil) Nem na América do Sul é rei mais. Estamos assistindo a Argentina do Messi ganhar tudo que disputou nos últimos tempos. No futebol, como na vida, o novo sempre vem. O bonde da história está passando. A gente tem que decidir se queremos entrar nesse bonde ou seguir do lado de fora, repetindo que só a gente é penta. E repetir isso não tem levado a gente a lugar nenhum”, argumentou Rizek.

Na Copa América, a Seleção Brasileira acabou eliminada nas quartas de final para o Uruguai. A Argentina conquistou o torneio pela 16ª vez.

