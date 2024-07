Dani Olmo, destaque da Espanha na Euro, é cobiçado por gigantes

Daniel Olmo em ação na final da Euro 2024 - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images)

Destaque da Espanha, campeã da Euro 2024, Dani Olmo se tornou alvo dos gigantes europeus nesta janela de transferências. Autor de três gols, e de uma defesa crucial em cima da linha que garantiu o título para a Espanha, o meio-campista está na mira do Manchester City, Barcelona, Chelsea e Bayern de Munique, segundo a imprensa europeia. Contudo, o ‘Mundo Deportivo’ e o jornalista Gianluca Di Marzio garantem, nesta segunda-feira (15), que os Citzens estão mais próximos de fechar com o artilheiro da competição.

No entanto, o Manchester City tenta assegurar o jogador “com desconto”. Isto porque o meia do RB Leipzig tem multa rescisória avaliada em 60 milhões de euros (R$ 355 milhões), mas valor é válido até às 23h59 desta segunda-feira (15). Após o prazo, o valor sofrerá reajuste. O novo valor não foi informado.

Além disso, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, destacou que o City tem outras prioridades no momento e o negócio pode não se concretizar antes do prazo de reajuste.

Por outro lado, o Bayern de Munique também monitora a situação do atleta. Dessa maneira, o clube vê Dani Olmo como segunda opção caso os Bávaros não consigam contratar Xavi Simons, considerado o principal alvo nesta janela.

Com contrato com o RB Leipzig até junho de 2027, Dani Olmo, de 26 anos, pode atuar como armador e nas duas pontas. Desde que chegou ao clube alemão em 2019, ele disputou 148 partidas, com 31 assistências e 29 gols.

