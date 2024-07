Textor planeja CT da base do Botafogo integrado ao Atlético de Madrid

Além de planejar vender os naming rights do Espaço Lonier, o Botafogo também busca um terreno para as categorias de base do clube. Contudo, o dono da SAF do Alvinegro quer colaboração de outras equipes do mundo. E o Atlético de Madrid, da Espanha, tem interesse em participar deste projeto.

“Essa ideia evoluiu. Nós agora convidamos outros clubes para fazer parte desse projeto. O Atlético de Madrid quer fazer parte, um grande time da Colômbia, nossos clubes (Eagle Football), outros dois clubes da Premier League… Essa é uma nova ideia, de construir algo que chamamos de “O Coletivo”. Um centro de excelência em que clubes de todo mundo vêm para treinar, se encontrar, desenvolver atletas. Podem ganhar títulos pelos clubes aqui e traçar um caminho para a Europa”, disse em entrevista ao “ge”.

“Isso muda o nosso plano de ser apenas um multiclube com Lyon, Botafogo e Crystal Palace, para muito clubes maiores ao redor do mundo. O plano é que o Lonier seja a casa do nosso time principal e da parte alta da nossa divisão de base, com mais campos e nova infraestrutura. Essa outra ideia é para uma estrutura maior, dos mais jovens aos mais velhos, que vai se chamar The Collective (“O Coletivo”). Vai reunir um alto número de clubes internacionais em um único lugar. Teremos que comprar esse terreno”, afirmou Textor.

O “Collective” é basicamente um conceito de trocas entre os clubes. Permite que outras equipes levem seus jogadores para treinos no Rio. Como uma espécie de empréstimo, os jovens treinarão e farão atividades em um período determinado e, caso se destaquem, pode haver negociação para adquiri-los – e vice-versa.

Novo CT do Botafogo

O projeto para o novo Centro de Treinamento do Botafogo já está pronto. Com isso, segue à espera apenas da confirmação da doação de um terreno que pertence à Prefeitura do Rio, para que a SAF possa marcar o início das obras. O custo total deve girar em torno de 30 a 35 milhões de dólares (entre R$ 145 e R$ 170 milhões, na cotação atual). Textor afirmou que não há negociação com a prefeitura para liberação de terreno e ainda fez críticas.

“Estarei velho, com uma longa barba branca antes de a Prefeitura me dar terras de graça. Teremos que achar bons terrenos, talvez um pouco mais afastado da cidade onde é mais barato. Nós temos os desenhos, os clubes preparados para entrar no projeto, como eu disse, o Atlético de Madrid é um deles. Está indo na direção certa”, disse Textor.

