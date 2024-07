Dois reforços já devem estrear pelo Atlético nesta terça-feira

O técnico Gabriel Milito conta os minutos para ter seu time cada vez mais reforçado. Embora não tenha feito grandes pedidos ao ser contratado pelo Atlético, ele passou, no último mês, uma situação caótica, com 12 desfalques em determinadas partidas. Mas contra o Juventude, nesta terça-feira (16), no Estádio Mané Garrincha, o treinador terá retornos de peso.

Aliás, dos contratados nesta atual janela de transferências, dois atletas devem entrar em campo. O zagueiro Junior Alonso e o meia Bernard já devem figurar como opções no time titular do Atlético.

O meia, a propósito, já treina há algum tempo na Cidade do Galo. Ele chegou há mais de um mês e já treina com o restante do elenco esperando ficar regularizado. Sem Zaracho no time, a tendência é que Milito utilize Bernard como armador. Vale lembrar que o novo camisa 20 atleticano deixou o clube há 11 anos como ponta, mas passou a atuar como armador.

Outro jogador que chegou agora e já deve ir para o jogo é Junior Alonso. O zagueiro estava na Copa América com o Paraguai e já se juntou ao elenco. Como estava em atividade, o paraguaio não terá problemas para iniciar os jogos. Aliás, a presença dele é fundamental, afinal, Rodrigo Battaglia está suspenso.

Vale ressaltar que a chegada de Alonso é um pedido de Gabriel Milito. Esse, a propósito, foi o único desde a chegada ao Galo. Ele pediu um zagueiro canhoto, com capacidade de sair jogando. Assim, chegaram ao nome de Junior.

Outro reforço ainda fica fora

Já o zagueiro Lyanco ainda não tem condições de jogo. O atleta está treinando, mas ainda precisa pegar ritmo de jogo. Nesse fim de semana, inclusive, o defensor não treinou com o restante do elenco.

